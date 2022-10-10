Более 30 км дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск отремонтировано в Татарстане

В Татарстане отремонтировали трассу А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга». Защитными слоями обустроили участок от 95-го по 126-й километр, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Специалисты уложили покрытие из асфальтобетонной смеси, подобранной по методу объемно-функционального проектирования с учетом особенностей климата и интенсивности движения», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что такая технология решает проблему преждевременного истирания полотна, образования трещин и колейности. Асфальтобетонная смесь, применяемая для устройства защитных слоев, состоит из наиболее прочных, износостойких, слабо шлифующихся и морозостойких материалов.

Кроме того, рабочие провели досыпку обочин и нанесли горизонтальную дорожную разметку.

Всего в этом году в Татарстане защитные и слои износа уложили на 93 километрах дорог.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»