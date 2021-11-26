В Татарстане от гриппа привились 17% населения

В Татарстане против гриппа вакцинировались 17% жителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Пока у нас на сегодня небольшой процент вакцинации против гриппа, 17%», — отметила представитель санитарного ведомства.

По словам Авдониной, это связано с тем, что первая партия вакцины была не очень большой — 680 тыс. доз. Но сегодня пришла новая партия вакцины «Ультрикс Квадри» в 320 тыс. доз.

В этом эпидсезоне в Татарстане выявили 15 случаев гриппа, и в Роспотребнадзоре уверены, что дальше заболеваемость будет только расти.

«Мы всех приглашаем, кто не привился, обязательно сделать вакцинацию против гриппа, поскольку грипп в этом году пришел», — подчеркнула Любовь Авдонина.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков в свою очередь напомнил, что по последним данным можно совместить вакцинацию против гриппа и коронавируса.

«Для тех, кто идет на первичную вакцинацию, по нашему скромному мнению, это прекрасная возможность: зайти и сделать две вакцины одномоментно, что не является опасным деянием. Действие с двумя одномоментными укольчиками безопасно и, как практика показывает, эффективно», — заключил замминистра.