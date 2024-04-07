В Татарстане освободились от воды 88 приусадебных участков

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По состоянию на 7 апреля в Татарстане освободились от паводковой воды 88 приусадебных участков и один участок автодороги в Новошешминском районе. Об этом информирует ГУ МЧС России по РТ.

В республике остаются затопленными шесть низководных мостов, а также три участка автомобильных дорог в Арском, Алькеевском и Тюлячинском районах. Кроме того, затоплены приусадебные участки в поселке Габишево Лаишевского района и поселке Бурнак в Балтасинском районе РТ

«По данным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РТ, прогнозируется понижение уровней воды на большинстве водных объектов», – уточняют в ведомстве.

В свою очередь на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах продолжаются процессы ледоразрушения. На реках республики продолжается развитие весеннего половодья. Прибыль воды в прошедшие сутки отмечена на реках Иж и Вятка.