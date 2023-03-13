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Происшествия 13 марта 2023 14:15

В Татарстане осуждены трое членов экстремистской организации «Нурджулар»*

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В Татарстане трое членов международного религиозного объединения в возрасте 41, 30 и 24 лет признаны виновными в участии в деятельности экстремистской организации, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Установлено, что двое жителей Челнов, будучи приверженцами организации «Нурджулар»*, организовали в городе ячейку религиозного объединения и вербовали новых участников, а третий подсудимый принимал активное участие в деятельности ячейки.

В результате двое подсудимых получили по 2,5 года в колонии общего режима, третьему назначили 1,5 года лишения свободы условно.

*Признанная экстремистской организация, деятельность которой решением Верховного суда Российской Федерации запрещена в РФ.

#Экстремистская деятельность #Набережные Челны
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