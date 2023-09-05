В Татарстане осужденный создал ОПГ, участники которой украли рельсов на 16 млн рублей

В Татарстане вынесли приговор 38-летнему жителю Ульяновска, признанного виновным в краже, совершенном организованной группой в крупном размере, вовлечении несовершеннолетнего в преступную группу и совершении финансовых операций деньгами, приобретенными в результате совершения преступления. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Осенью 2020 года мужчина, отбывая наказание в виде принудительных работ в казанском исправительном центре, создал ОПГ, в которую вошли в том числе и дети.

За время существования участники группы совершили 21 кражу железнодорожных рельсов, металлических отбойников и иного имущества на территории Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. На протяжении 2020-2021 годов злоумышленники похитили железнодорожных путей стоимостью более 5 млн рублей.

Всего же от их действий пострадали 9 предприятий, которым причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

В феврале 2022 года злоумышленников задержали.

Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было выделено в отдельное производство. Ему назначили наказание в виде 6 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Дела других участников ОПГ направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.