В Татарстане осудят главу поселения, в котором девочка сломала челюсть на площадке

Перед судом по обвинению в халатности предстанет глава Саклов-Башского сельского поселения Сармановского района Татарстана, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2022 году она допустила не имевших соответствующей квалификации рабочих к установке на детской площадке игрового и спортивного оборудования, включая тренажер «рукоход». Кроме того, она не оградила участок проведения работ и не выявила, что тренажер установлен не надлежащим образом и представляет опасность.

В итоге один из детей забрался на «рукоход», начал его раскачивать, после чего конструкция упала на 11-летнюю девочку, что качалась рядом на качелях. Ребенок получил двойной открытый перелом челюсти и гематомы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.