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В Татарстане осудят главу поселения, в котором девочка сломала челюсть на площадке
Перед судом по обвинению в халатности предстанет глава Саклов-Башского сельского поселения Сармановского района Татарстана, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, в 2022 году она допустила не имевших соответствующей квалификации рабочих к установке на детской площадке игрового и спортивного оборудования, включая тренажер «рукоход». Кроме того, она не оградила участок проведения работ и не выявила, что тренажер установлен не надлежащим образом и представляет опасность.
В итоге один из детей забрался на «рукоход», начал его раскачивать, после чего конструкция упала на 11-летнюю девочку, что качалась рядом на качелях. Ребенок получил двойной открытый перелом челюсти и гематомы.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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