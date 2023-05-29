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В Татарстане осудят двоих мужчин, которые застрелили бизнесмена по заказу конкурента
Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение против двух 61-летних уроженцев Башкортостана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Мужчин обвиняют в похищении человека с применением оружия и убийстве, соопряженным с похищением, совершенным группой лиц по найму.
По версии следователей, в 1998 году неизвестный предложил мужчинам за деньги убить 27-летнего жителя Уфы, который предъявлял ему финансовые претензии, связанные с совместным бизнес-проектом.
В итоге злоумышленники подкараулили жертву в Уфе, насильно усадили в авто и вывезли на территорию Актанышского района Татарстана.
На обочине в двух километрах от деревни Старое Сафарово один из похитителей дважды выстрелил в потерпевшего из самодельного пистолета, от полученных ранений тот скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники оттащили тело погибшего вглубь леса , облили бензином и сожгли, а затем там же закопали.
Свою вину фигуранты не признают. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Актанышский суд.
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