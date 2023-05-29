В Татарстане осудят двоих мужчин, которые застрелили бизнесмена по заказу конкурента

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение против двух 61-летних уроженцев Башкортостана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мужчин обвиняют в похищении человека с применением оружия и убийстве, соопряженным с похищением, совершенным группой лиц по найму.

По версии следователей, в 1998 году неизвестный предложил мужчинам за деньги убить 27-летнего жителя Уфы, который предъявлял ему финансовые претензии, связанные с совместным бизнес-проектом.

В итоге злоумышленники подкараулили жертву в Уфе, насильно усадили в авто и вывезли на территорию Актанышского района Татарстана.

На обочине в двух километрах от деревни Старое Сафарово один из похитителей дважды выстрелил в потерпевшего из самодельного пистолета, от полученных ранений тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники оттащили тело погибшего вглубь леса , облили бензином и сожгли, а затем там же закопали.

Свою вину фигуранты не признают. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Актанышский суд.