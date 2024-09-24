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Происшествия 24 сентября 2024 15:33

В Татарстане осудили жителя Тюменской области за попытку сбыта крупной партии наркотиков

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Верхнеуслонский районный суд Татарстана приговорил 52-летнего жителя Тюменской области к 10,5 годам колонии за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Выяснилось, что мужчина забрал наркотики из тайника в лесопосадке на территории Московской области и поехал в Сургут. На стационарном посту «Малиновка» мужчину задержали автоинспекторы Татарстана.

В результате досмотра автосалона у него обнаружили свыше 6 кг растения, содержащего наркотическое средство, а также более 2 кг синтетического наркотика.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы.

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