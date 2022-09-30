В Татарстане осудили жительницу Екатеринбурга за контрабанду драгоценностей на 5 млн

В сентябре и ноябре 2020 года 64-летняя жительница Екатеринбурга купила в Турции ювелирные изделия из золота по заниженной цене, чтобы потом незаконно перепродать их в России. Рыночная стоимость приобретенных драгоценностей оценивается в более 5 миллионов рублей.

В ноябре того же года сотрудники УФСБ России по РТ вместе с татарстанскими таможенниками задержали женщину в аэропорту Казани.

«В её отношении органом безопасности по двум эпизодам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а именно контрабанда ювелирных и драгоценных изделий через границу Таможенного союза в крупном размере», – сообщил официальный представитель УФСБ России по РТ Андрей Сергеев.

Лаишевский районный суд республики признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.