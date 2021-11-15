В Татарстане осудили женщину за долг по алиментам в 370 тысяч рублей

Суд установил, что 46-летняя жительница Атнинского района с марта прошлого года по июль этого года не выплачивала деньги на содержание сына. Ранее ее уже приговаривали за это к 100 часам обязательных работ. Общая сумма долга составила 369 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Свою вину женщина полностью признала, суд отправил ее на полгода на исправительные работы. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.