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Ру Тат
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Происшествия
15 ноября 2021  12:24
Павел Климчак

В Татарстане осудили женщину за долг по алиментам в 370 тысяч рублей

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Суд установил, что 46-летняя жительница Атнинского района с марта прошлого года по июль этого года не выплачивала деньги на содержание сына. Ранее ее уже приговаривали за это к 100 часам обязательных работ. Общая сумма долга составила 369 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело по статье «Неуплата алиментов». Свою вину женщина полностью признала, суд отправил ее на полгода на исправительные работы. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#исправительные работы #уклонение от алиментов #долги по алиментам
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