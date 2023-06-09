В Татарстане осудили женщину, которая натравила собаку на 6-летнего ребенка

Прокуратура Пестречинского района РТ поддержала обвинение в отношении местной жительницы, которая натравила собаку на 6-летнюю девочку. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в августе 2022 года женщина, находясь в нетрезвом состоянии, выгуливала свою собаку в деревне Пимеры. При этом животное было без намордника. В какой-то момент подсудимая натравила собаку на 6-летнюю девочку, животное укусило ребенка за плечо.

В результате девочке был причинен легкий вред здоровью.

Свою вину женщина признала частично. Суд назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.