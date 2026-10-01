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Происшествия 1 октября 2026 15:23

В Татарстане осудили женщину, чей 14-летний сын попал в ДТП, управляя мотоциклом

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Жительницу РТ осудили после того, как ее 14-летний сын попал в ДТП, управляя мотоциклом.

Как рассказали в СУ СК России по РТ, в 2024 году 41-летняя жительница Нурлата купила своему сыну мотоцикл, зная, что у него нет навыков вождения, а также, что управлять мототранспортом в силу возраста подростку нельзя. В июле 2025-го мальчик попал в ДТП и получил травмы средней степени тяжести.

Женщину признали виновной в вовлечении ребенка в опасные для его жизни действия. Ей назначили штраф.

#су ск россии по рт
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