В Татарстане осудили водителя, пытавшегося переложить вину за ДТП на погибшую пассажирку

В Заинске прокуратура поддержала обвинение в отношении 26-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности гибель человека, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что 5 сентября 2019 года нетрезвый мужчина находился за рулем Opel Astra с пассажиркой на переднем сиденье, которая не была пристегнута ремнями безопасности. В какой-то момент водитель потерял управление машиной, съехал в кювет, протаранил дорожный знак и врезался в ограждение кладбища.

В результате пассажирка скончалась от полученных травм на месте аварии, а водитель, чтобы избежать уголовной ответственности, переложил тело погибшей в кресло водителя и сообщил, что именно она находилась за рулем в момент ДТП.

Причастность мужчины к аварии удалось доказать благодаря профессионализму следователя и гособвинителя.

Суд назначил ему 5 лет колонии-поселения, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2,5 года.