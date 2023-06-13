В Татарстане осудили водителя, который выехал на встречку и спровоцировал смертельное ДТП

В Альметьевске вынесли приговор 40-летнему местному жителю, по вине которого в ДТП погибла женщина. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в сентябре 2022 года водитель Ford Focus выехал на встречку и столкнулся с автомобилем КАМАЗ. От удара грузовик отбросило на кроссовер Hyundai.

Авария произошла на трассе Казань – Оренбург. В результате происшествия женщина, находившаяся за рулем кроссовера скончалась на месте, водитель КАМАЗа госпитализирован с тяжелыми травмами.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением водительских прав на 2,5 года.