Происшествия 28 февраля 2026 13:37

В Татарстане осудили водителя грузовика, насмерть сбившего женщину на переходе

Водителя грузовика, насмерть сбившего женщину на переходе, приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года.

Как сообщают в прокуратуре РТ, в январе прошлого года мужчина на грузовике с полуприцепом превысил безопасную скорость и наехал на женщину, переходившую дорогу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Свою вину обвиняемый полностью признал и раскаялся в содеянном. Помимо условного срока ему также запретили 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор в законную силу пока еще не вступил.

#прокуратура рт #сбил насмерть пешехода #Верхнеуслонский район РТ
