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В Татарстане осудили виновника смертельной аварии, из-за которого погиб водитель авто
В Кукморском районе осудили 45-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде было установлено, что 13 августа прошлого года мужчина за рулем Renault двигался в сторону села Большой Кукмор. Во время поворота водитель не справился с управлением, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Ладой».
В результате ДТП водитель «Лады» получил несовместимые с жизнью травмы. Свою вину владелец иномарки полностью признал.
Суд назначил виновнику аварии два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также лишил прав управлять авто в течение двух лет.
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