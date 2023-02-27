В Татарстане осудили виновника смертельной аварии, из-за которого погиб водитель авто

В Кукморском районе осудили 45-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что 13 августа прошлого года мужчина за рулем Renault двигался в сторону села Большой Кукмор. Во время поворота водитель не справился с управлением, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Ладой».

В результате ДТП водитель «Лады» получил несовместимые с жизнью травмы. Свою вину владелец иномарки полностью признал.

Суд назначил виновнику аварии два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, а также лишил прав управлять авто в течение двух лет.