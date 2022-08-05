В Татарстане осудили риэлтора, которая украла деньги клиентки от продажи ее квартиры

Как установил суд, 2 августа 41-летняя жительница РТ под предлогом оказания риэлторских услуг обманула свою клиентку из Зеленодольска и присвоила ее деньги на сумму более 840 тысяч, полученные от продажи ее квартиры. Раскрыв обман, обманутая женщина обратилась в полицию.

На риэлтора возбудили уголовное дело по статье за мошенничество, свою вину она не признала.

Суд приговорил обвиняемую к двум годам в колонии общего режима. Сумму ущерба взыскали за счет арестованного имущества осужденной, сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.