В Татарстане осудили пьяного водителя, пытавшегося дать взятку автоинспектору

Татарстанец признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что в марте на трассе Апастово-Тетюши 52-летнего водителя «Лада Гранта» остановили автоинспекторы. В связи с наличием алкогольного опьянения он был отстранен от управления автомобилем. При этом от прохождения медосвидетельствования гражданин отказался. Находясь в служебном автомобиле, мужчина предложил полицейским не составлять протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и уничтожить ранее составленные документы, после чего положил в бардачок автомобиля 15 тысяч рублей.

О противоправных действиях мужчины автоинспектор сообщил в дежурную часть.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком.