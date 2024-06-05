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В Татарстане осудили пьяного водителя, пытавшегося дать взятку автоинспектору
Татарстанец признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Выяснилось, что в марте на трассе Апастово-Тетюши 52-летнего водителя «Лада Гранта» остановили автоинспекторы. В связи с наличием алкогольного опьянения он был отстранен от управления автомобилем. При этом от прохождения медосвидетельствования гражданин отказался. Находясь в служебном автомобиле, мужчина предложил полицейским не составлять протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и уничтожить ранее составленные документы, после чего положил в бардачок автомобиля 15 тысяч рублей.
О противоправных действиях мужчины автоинспектор сообщил в дежурную часть.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с двухлетним испытательным сроком.
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