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В Татарстане осудили предпринимателя, на участке которого погиб ребенок
В Татарстане вынесли приговор 59-летнему мужчине, по вине которого погибла 8-летняя девочка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Как установили следователи, в 2009 году предприниматель приобрел землю на территории заброшенного завода. На участке располагался железобетонный забор, который находился в аварийном состоянии. Зная о плохом состоянии забора, мужчина не принял мер по его сносу. Кроме того, территория не была огорожена– в результате на территорию завода беспрепятственно проникали люди.
В июле прошлого года на участок забрели дети. В какой-то момент на 8-летнюю девочку рухнула одна из секций железобетонного забора. От полученных травм девочка скончалась на месте.
Суд приговорил 59-летнего мужчину в году лишения свободы и выплате компенсации в размере 1 млн рублей.
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