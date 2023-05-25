В Татарстане осудили предпринимателя, на участке которого погиб ребенок

В Татарстане вынесли приговор 59-летнему мужчине, по вине которого погибла 8-летняя девочка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как установили следователи, в 2009 году предприниматель приобрел землю на территории заброшенного завода. На участке располагался железобетонный забор, который находился в аварийном состоянии. Зная о плохом состоянии забора, мужчина не принял мер по его сносу. Кроме того, территория не была огорожена– в результате на территорию завода беспрепятственно проникали люди.

В июле прошлого года на участок забрели дети. В какой-то момент на 8-летнюю девочку рухнула одна из секций железобетонного забора. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Суд приговорил 59-летнего мужчину в году лишения свободы и выплате компенсации в размере 1 млн рублей.