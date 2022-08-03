В Татарстане осудили пенсионера за ложное сообщение о минировании жилого дома

Вечером 20 апреля 64-летний житель Набережных Челнов, будучи пьяным, решил сообщить по номеру 112 о том, что один из жилых домов города заминирован. В действительности же никакой бомбы в здании не было.

На пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Разработку дела вели оперативники УФСБ России по РТ вместе с сотрудниками МВД по РТ.

Суд приговорил обвиняемого к полугоду ограничения свободы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.