В Татарстане осудили парней, которые избивали приятеля, пока тот не заплатил им 100 тыс.

Двоих жителей Арского района признали виновными в вымогательстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установило следствие, в конце 2022 года один из парней узнал, что его 21-летний приятель распространяет о нем негативные слухи за то, что тот не вернул 20 тысяч рублей. В конце месяца пьяный парень с другом прибыли домой к обидчику и потребовали, чтобы тот отдал им 100 тысяч якобы за «возмещение репутационного ущерба».

Парень отказался и тогда ребята начали угрожать ему ножом, а затем избивать, пока тот не согласился дать денег. После этого юноша сообщил о случившемся в полицию.

В итоге суд приговорил каждого из злоумышленников к 3,5 годам лишения свободы условно.