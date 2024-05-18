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Происшествия 18 мая 2024 12:07

В Татарстане осудили мужчину, надругавшегося над 5-летней девочкой

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В Татарстане осудили мужчину, которого обвиняли в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, летом прошлого года 45-летний мужчина надругался над 5-летней девочкой. О случившемся ребенок рассказал родителям, после чего злоумышленника задержали полицейские.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

#насилие над детьми
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