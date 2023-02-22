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В Татарстане осудили мужчину, который в порыве ревности сломал бывшей жене челюсть
В Татарстане вынесли приговор 38-летнему мужчине, который сломал челюсть бывшей супруге, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В суде было установлено, что 25 сентября прошлого года мужчина пришел домой к бывшей супруге, проживающей в селе Нижняя Кармалка. Увидев, что женщина выпивает в компании другого мужчины, он в порыве ревности ударил экс-супругу по лицу. В итоге ее госпитализировали с переломом челюсти.
Суд признал татарстанца виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.
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