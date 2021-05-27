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Ру Тат
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27 мая 2021  11:49
Павел Климчак

В Татарстане осудили мужчину, который украл аккордеон у ветерана войны

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Суд приговорил к исправительным работам жителя Казани за кражу, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В сентябре прошлого года мужчина был в гостях в селе Кощаково Пестречинского района у своего 95-летнего родственника – ветерана Великой Отечественной войны. Тогда он похитил у дедушки аккордеон стоимостью 95 тыс. рублей. Затем он сдал украденное в комиссионный магазин.

На него завели дело за кражу, свою вину он полностью признал. Чтобы загладить ущерб мужчина купил ветерану такой же аккордеон.

Суд отправил его на исправительные работы на полтора года.

#кража #ветераны войны
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