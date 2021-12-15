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Ру Тат
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Происшествия
15 декабря 2021  11:01
Павел Климчак

В Татарстане осудили мужчину, который уклонялся от алиментов и накопил долг в 400 тысяч

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Установлено, что в сентябре 2018 года суд обязал 34-летнего жителя Азнакаево выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако он всячески уклонялся от выплаты алиментов, помощь ребенку не оказывал, устраиваться на работу не спешил.

Так, общая сумма задолженности по алиментам составила более 408 тысяч рублей. На мужчину возбудили уголовное дело за неуплату алиментов, свою вину он полностью признал. Суд отправил его на год на исправительные работы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#неуплата алиментов #исправительные работы
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