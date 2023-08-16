В Татарстане осудили лжериелтора, который обманул потенциальных арендаторов на 400 тыс.

В Татарстане суд признал виновным в мошенничестве 26-летнего жителя Вологды, который притворялся риелтором и обманывал потенциальных арендаторов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Согласно материалам дела, с марта по декабрь 2022 года мужчина размещал в одной из соцсетей фиктивные объявления о сдаче в аренду жилых помещений, а когда получал предоплату, присваивал деньги и переставал выходить на связь.

Таким образом лжериелтор обманул 21 человека из Татарстана, Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Иркутска, причинив им ущерб на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал и похищенное вернул. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с таким же испытательным сроком.