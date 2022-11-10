В Татарстане осудили иностранца, который пытался подкупить таможенника за 600 тыс. рублей

В августе этого года иностранный бизнесмен, прибывший в Татарстан из Ашхабада, попытался незаконно пронести через таможню казанского аэропорта крупную сумму иностранной валюты, эквивалентной более 603 тыс. рублей. За это его задержал сотрудник таможенного поста.

Желая избежать наказания, предприниматель попытался дать взятку таможеннику этими же деньгами. Однако тот отказался и задержал иностранца.

На задержанного возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки в крупном размере. Материалы дела направили в Лаишевский районный суд, как уточнил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Суд признал бизнесмена виновным и оштрафовал его на 2,9 миллиона рублей, а также конфисковал иностранную валюту, которой тот пытался подкупить таможенника. Об этом рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.