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В Татарстане осудили двух иностранцев, укравших из магазина табачные изделия на 650 тысяч
Двое граждан одного из государств ближнего зарубежья в Татарстане осуждены за кражу из магазина табачной продукции в особо крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в октябре 2022 года мужчины приехали в Черемшан из Челнов и ночью проникли в помещение торгового объекта, взломав замок на двери. Оттуда они украли табачные изделия на сумму более 650 тысяч рублей и скрылись.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев и 1 год и 4 месяца в колонии общего режима.
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