В Татарстане осудили двоих должников, которые не платили алименты детям

Суд признал виновной 44-летнюю жительницу Арского района, которая не платила алименты своему сыну. Как было установлено, женщина обязана была выплачивать четверть заработка на содержание ребенка с 2009 года. Однако все это время она не оказывала материальной помощи ребенку.

Общий долг по алиментам составил 750 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье за неуплату алиментов. При этом ранее женщину уже привлекали к 120 часам обязательных работ за такое же нарушение. В этот раз суд приговорил ее к полугоду исправительных работ.

Свой приговор также выслушал 36-летний житель Казани, который не платил алименты своему сыну с декабря 2019 года по апрель 2021 года. Его долг составил более 195 тысяч рублей.

На него также возбудили уголовное дело, свою вину мужчина полностью признал. Суд отправил его на семь месяцев на исправительные работы. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.