В Татарстане осудили директора лагеря, в котором 9-летний мальчик выпал из окна

Суд вынес приговор директору лагеря ООО ЦР «Инженеры Будущего+», в котором летом прошлого года 9-летний мальчик выпал из окна комнаты на пятом этаже.

Как было установлено в суде, ребенок играл со знакомыми и в какой-то момент облокотился на москитную сетку окна. Он упал с высоты пятого этажа и получил тяжелые травмы. Трагедия произошла из-за ненадлежащего обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в лагере.

Свою вину женщина полностью признала, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в детском лагере в Татарстане ребенок выпал из окна пятого этажа.