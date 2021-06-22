В Татарстане осудили чиновницу, которая незаконно выписала себе премий на 171 тыс. рублей

Суд признал виновной бывшую сотрудницу исполкома Рыбно-Слободского района республики, об этом ИА «Татар-информ» стало известно от старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева.

С 2012 по 2020 годы женщина, используя свое служебное положение, без каких-либо распоряжений о выплате незаконно выписала себе премии, материальную помощь и прочие поощрения из бюджета на сумму свыше 171 тысячи рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения. Свою вину чиновница полностью признала. Суд оштрафовал ее на 120 тысяч рублей.