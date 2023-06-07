В Татарстане осудили четырех человек, которые распространяли наркотики в Казани

Прокуратура Авиастроительного района поддержала обвинение по делу в отношении 4-х человек, которые распространяли наркотики на территории столицы Татарстана. Суд признал их виновными за незаконный сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как удалось выяснить, в мае 2021 года 36-летний и 37-летний подсудимые, один из которых был судим за покушение на убийство, получили крупную партию наркотиков, раздели их на дозы в Марий Эл и перевезли в Казань.

Соучастники, из них одна иностранная студентка казанского вуза и ее соотечественник, размещали закладки на территории города. Правоохранителям удалось пресечь незаконную деятельность и изъять более 600 грамм наркотиков.

Подозреваемые признали свою вину частично. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 6,5 до 10,5 лет с отбыванием в колониях общего, строгого и особого режимов.