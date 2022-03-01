В Татарстане осудили бывшего сельского депутата, который крал вещи из грузовых поездов

Как было установлено следствием, с 2018 по 2020 годы 55-летний бывший депутат собрания Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской республики вместе с соучастниками воровал вещи из грузовых контейнеров, которые перевозились ж/д составами через Западный парк станции «Юдино».

Всего они похитили ценностей на более 700 тысяч рублей. Они скрытно пробирались ночью на железнодорожный объект и с помощью специального инструмента вскрывали замки, после чего похищали все ценные вещи работников железной дороги.

Преступления выявили сотрудники УТ МВД России по ПФО. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следователи провели полное расследование, собрали доказательства, провели экспертизы, после чего направили материалы дела в Кировский районный суд Казани.

Суд признал всех трех мужчин виновными: бывшему депутату назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, его соучастникам – 4,5 года и 4 года, 9 месяцев условно.

Чтобы подобные инциденты не повторялись, в адрес контролирующих ведомств направили представление об устранении обстоятельств, которые способствовали этим преступлениям. Об этом сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.