В Татарстане осудили бизнесмена, который незаконно добыл известняк на 33 млн рублей

В Татарстане за незаконную добычу известняка был оштрафован местный предприниматель, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки прокуроры установили, что с января по ноябрь 2012 года 56-летний руководитель фирмы незаконно добывал и перерабатывал известняк на территории Ашитского месторождения без лицензии.

Продукцию он сбывал в виде щебня через аффилированные фирмы физическим и юрлицам, а вырученные средства легализовал.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 33 млн рублей.

За незаконное предпринимательство и легализацию преступных доходов бизнесмен получил 1,5 года колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

Прокуратура Высокогорского района по поручению аппарата надзорного ведомства обратилась в суд в интересах государства с иском о признании ничтожными договоры поставки щебня и взыскании более 33 млн рублей в федеральный бюджет с должника.