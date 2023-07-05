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Руc Тат
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Происшествия 5 июля 2023 17:14

В Татарстане осудили бизнесмена, который незаконно добыл известняк на 33 млн рублей

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В Татарстане за незаконную добычу известняка был оштрафован местный предприниматель, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки прокуроры установили, что с января по ноябрь 2012 года 56-летний руководитель фирмы незаконно добывал и перерабатывал известняк на территории Ашитского месторождения без лицензии.

Продукцию он сбывал в виде щебня через аффилированные фирмы физическим и юрлицам, а вырученные средства легализовал.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 33 млн рублей.

За незаконное предпринимательство и легализацию преступных доходов бизнесмен получил 1,5 года колонии со штрафом в 300 тысяч рублей.

Прокуратура Высокогорского района по поручению аппарата надзорного ведомства обратилась в суд в интересах государства с иском о признании ничтожными договоры поставки щебня и взыскании более 33 млн рублей в федеральный бюджет с должника.

#Прокуратура РТ
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