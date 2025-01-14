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В Татарстане оштрафовали жителя Свердловской области, который ударил полицейского
Агрызский районный суд Татарстана вынес приговор жителю Свердловской области. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Выяснилось, что в ноябре прошлого года полицейские задержали в здание ж/д вокзала станции Агрыз нетрезвого мужчину, который оказал сопротивление и ударил ногой одного полицейского, затем пытался ударить его коллегу.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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