В Татарстане оштрафовали хозяина фермы, где животные заболели бруцеллезом

В Балтасинском районе прокуратура проверила местную ферму, где разводят овец и коз, и обнаружила, что животные больны бруцеллезом.

Как сообщает прокуратура Татарстана, на ферме держали животных без документов. После введения карантина хозяин сорвал бирки с больных овец и коз, а 39 животных пропали.

В результате проверки на ферму наложили карантин. Хозяина оштрафуют за нарушение ветеринарных правил. Прокуратура требует исправить нарушения.