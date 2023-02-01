В Татарстане оштрафовали семерых рыбаков, которые выехали на авто на лед Волги

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Совместный рейд инспекторов ГИМС, Рыбнадзор, Гостехназдора и сотрудника административной комиссии прошел в Спасском районе республики. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, были пойманы сразу семеро нарушителей, которые, вопреки запретам, выехали на лед реки на автомобилях.

Нарушителями оказались жители Спасского района Татарстана и Ульяновской области.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Напомним, что выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованных ледовых переправ, запрещен. Теперь нарушителям придется заплатить штраф в 1500 рублей.

«К сожалению, не все автолюбители осознают смертельную опасность выезда автомобиля на лед. Так, 19 января 2023 года в районе Камского Устья на лед реки Волга выехал автомобиль. Водителя данного автомобиля, жителя Казани сотрудники административной комиссии муниципалитета привлекли к административной ответственности», – отметил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

