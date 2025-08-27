В Татарстане оштрафовали предприятие за неправильное хранение нефтепродуктов

В Татарстане предприятие, занимающееся хранением и железнодорожной отгрузкой нефтепродуктов, привлечено к ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды. Общая сумма наложенных штрафов составила 540 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«На предприятии не оборудованы места накопления опасных отходов производства, не организован экологический контроль и мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Производственный объект не поставлен на учет, как оказывающий негативное воздействие на экологию, платежи за негативное воздействие на окружающую среду не вносятся», – указано в сообщении ведомства.

В связи с выявленными нарушениями транспортная прокуратура внесла представление руководству предприятия. По материалам надзорного ведомства Министерство экологии Республики Татарстан привлекло предприятие к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на сумму 540 тысяч рублей.

Контроль за устранением выявленных нарушений остается на транспортной прокуратуре.