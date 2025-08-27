news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 августа 2025 19:14

В Татарстане оштрафовали предприятие за неправильное хранение нефтепродуктов

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане предприятие, занимающееся хранением и железнодорожной отгрузкой нефтепродуктов, привлечено к ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды. Общая сумма наложенных штрафов составила 540 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

«На предприятии не оборудованы места накопления опасных отходов производства, не организован экологический контроль и мероприятия по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов. Производственный объект не поставлен на учет, как оказывающий негативное воздействие на экологию, платежи за негативное воздействие на окружающую среду не вносятся», – указано в сообщении ведомства.

В связи с выявленными нарушениями транспортная прокуратура внесла представление руководству предприятия. По материалам надзорного ведомства Министерство экологии Республики Татарстан привлекло предприятие к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на сумму 540 тысяч рублей.

Контроль за устранением выявленных нарушений остается на транспортной прокуратуре.

#Прокуратура #штраф #Экология
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025