В Татарстане оштрафовали пилота, по вине которого курсант повредил самолет на 3,5 млн руб

В Татарстане вынесли приговор пилоту-инструктору университета гражданской авиации, по вине которого курсант повредил самолет. Об этом сообщают в телеграм-канале Центрального МСУТ СК России.

Установлено, что в сентябре 2022 года экипаж в составе пилота-инструктора и пилота-курсанта на легкомоторном самолете, выполняя учебно-летную практику, при заходе на посадку в аэропорт «Бегишево» не выпустил шасси, что привело к повреждению самолета. В результате чего причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, проведены экспертизы, проверка показаний на месте и необходимые допросы, иные материалы.

Судья Тукаевского районного суда РТ, оценив все собранные доказательства, назначил пилоту-инструктору наказание в виде штрафа.