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В Татарстане оштрафовали коллекторов,требовавших погашения долга у родственников должника
Коллекторская организация оштрафована на 300 тысяч рублей за то, что требовала погашения долга с родственников должника, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как оказалось, к приставам обратилась местная жительница с жалобой, что на ее личный номер телефона звонят коллекторы и требуют погашения задолженности брата ее мужа. Также звонят с требованием погасить долг и ее мужу, который сейчас находится в зоне СВО.
Сотрудники установили нарушения со стороны коллекторской организации и привлекли к ответственности, назначив штраф в размере 300 тысяч рублей.
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