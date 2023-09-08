В Татарстане оштрафовали коллекторов,требовавших погашения долга у родственников должника

Коллекторская организация оштрафована на 300 тысяч рублей за то, что требовала погашения долга с родственников должника, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как оказалось, к приставам обратилась местная жительница с жалобой, что на ее личный номер телефона звонят коллекторы и требуют погашения задолженности брата ее мужа. Также звонят с требованием погасить долг и ее мужу, который сейчас находится в зоне СВО.

Сотрудники установили нарушения со стороны коллекторской организации и привлекли к ответственности, назначив штраф в размере 300 тысяч рублей.