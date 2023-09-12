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В Татарстане оштрафовали коллекторов, которые требовали оплаты несуществующего долга
В Татарстане коллекторская организация требовала возврата давно погашенного долга, за что была привлечена к ответственности в виде штрафа. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, к приставам обратился мужчина, который рассказал о том, что от него требуют погашения долга, которого давно нет. Мужчина взял кредит в банке и погасил его. Однако сотрудники коллекторской организации звонят ему и требуют вернуть несуществующий долг.
В результате судебные приставы привлекли организацию к административному штрафу в размере 100 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что с начала текущего года приставам поступило почти 800 обращений с жалобами на коллекторские организации.
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