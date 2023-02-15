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Происшествия 15 февраля 2023 13:41

В Татарстане оштрафовали и лишили лицензии воспитателя детсада, которая избила ребенка

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Бывшую воспитательницу детского сада из Азнакаево осудили за насилие над малолетней, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что 20 октября 2022 года женщина в детском саду «Звездочка» несколько раз ударила по лицу и ногам двухлетней девочки, доведя ребенка до слез.

Видеозапись с избиением попала в соцсети и привлекла внимание правоохранителей.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации 35-летнюю женщину оштрафовали и лишили права заниматься педагогической деятельностью на три года.

#избиение ребенка #детсад
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