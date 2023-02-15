В Татарстане оштрафовали и лишили лицензии воспитателя детсада, которая избила ребенка

Бывшую воспитательницу детского сада из Азнакаево осудили за насилие над малолетней, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что 20 октября 2022 года женщина в детском саду «Звездочка» несколько раз ударила по лицу и ногам двухлетней девочки, доведя ребенка до слез.

Видеозапись с избиением попала в соцсети и привлекла внимание правоохранителей.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации 35-летнюю женщину оштрафовали и лишили права заниматься педагогической деятельностью на три года.