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Происшествия 6 февраля 2024 14:18

В Татарстане оштрафовали банк, который спамил клиенту SMS

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Жительница Казани обратилась к приставам с сообщением, что сотрудники одного из местных банков присылают ей текстовые сообщения, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

По итогам рассмотрения выяснилось, что банк нарушил закон, привысив число допустимого числа сообщений – женщина получала от 3 до 5 SMS ежедневно, тогда как допустимая норма составляет 2 сообщения.

В итоге банк заплатил штраф в размере 350 тысяч рублей.

#судебные приставы
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