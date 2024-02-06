В Татарстане оштрафовали банк, который спамил клиенту SMS

Жительница Казани обратилась к приставам с сообщением, что сотрудники одного из местных банков присылают ей текстовые сообщения, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

По итогам рассмотрения выяснилось, что банк нарушил закон, привысив число допустимого числа сообщений – женщина получала от 3 до 5 SMS ежедневно, тогда как допустимая норма составляет 2 сообщения.

В итоге банк заплатил штраф в размере 350 тысяч рублей.