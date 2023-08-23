В Татарстане оштрафовали 16-летнего курьера телефонных мошенников

В Татарстане вынесли приговор 16-летней жительнице Оренбургской области, которая выступила в качестве курьера мошенников. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В апреле 2023 пристарелой жительнице Альметьевска позвонил неизвестный номер и сообщил, что ее родственник попал в ДТП. Для решения вопроса о невозбуждении дела, необходимо было передать денежную сумму курьеру.

По указанию мошенников, 16-летняя девушка забрала 600 тысяч рублей у пожилой жительницы Альметьевска. Часть денег она оставила себе, а остальное перевела организаторам.

В суде девушка признала вину и возместила ущерб. Она просила прекратить дело за примирением сторон, так как является студенткой и сиротой. Учитывая это, суд приговорил девушку к штрафу в размере 30 тысяч рублей и освободил от наказания.

Отмечается, что уголовное дело в отношении остальных соучастников преступления выделено в отдельное производство.