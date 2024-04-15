В Татарстане остаются затопленными четыре моста

По состоянию на 15 апреля в Татарстане остаются затоплены четыре низководных моста и два участка автодорог. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

За сутки освободился от воды один низководный мост в Буинском районе. Движение по мосту остается ограниченным, ведутся ремонтные работы.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, за прошедшие сутки уровни воды на водохранилище в пределах Татарстана преимущественно повысились на 9 – 18 см.

Верхняя часть Волжского участка и Камский участок Куйбышевского водохранилища полностью очистилась ото льда. В нижней части Волжского участка Куйбышевского водохранилища и на Нижнекамском водохранилище наблюдается редкий дрейф льда.

На реках республики продолжается спад высоты паводочной волны, отмечают в ведомстве. Прибыль воды продолжается в реках Иж и Вятка.