В Татарстане остаются запасы около 1 млн тонн зерна

В Татарстане на сегодня на элеваторах и в хозяйствах остаются запасы около 1 млн тонн зерна. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«По стоимости зерна прогнозные показатели в сторону увеличения не пошли. Поэтому все хозяйства сейчас отрабатывают вопрос по зерну для кормления животных и птицы. Пока прогноза о том, что будет увеличение стоимости, нет», – сказал спикер.

Гарипов отметил, что под урожай этого года озимые посеяны на площади 550 тыс. га, или 36% от зернового клина. 23 тыс. гектаров озимых планируется использовать для корма сельхозживотным.

«В целом пока озимые в хорошем и удовлетворительном состоянии. Гибель отобранных образцов – 4–10%, что на уровне естественного падения», – уточнил он.

В этом году хозяйства планируют увеличить площади рапса и подсолнечника на 36 тыс. га, кукурузы на 10 тыс. га, незначительно увеличатся площади сахарной свеклы, добавил первый замминистра.

В республике обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур с учетом страхового фонда составляет 126%, имеется 395 тыс. тонн семян. Из них 40% – оригинальные и элитные.