В Татарстане остаются подтопленными два участка автодорог

В Республике Татарстан продолжается ежедневный мониторинг гидрологической обстановки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, на Куйбышевском водохранилище уровень воды у

Верхнего Услона упал на 9 см и остановился на отметке 52,58 м.



У Челнов на Нижнекамском водохранилище уровень воды за сутки слегка подрос – плюс 4 см. Но до опасного уровня в 65,9 и еще порядка трех метров.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС вода ушла сразу на 27 см – уровень составляет 54,44 м.

Акватория Куйбышевского водохранилища полностью очистилась от льда. На части Нижнекамского водохранилища продолжается редкий дрейф льда.



Подтопленными остаются два участка дорог – у сел Качелино и Екатериновка. В обоих случаях высота перелива не более 10 см.



