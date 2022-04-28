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Происшествия
28 апреля 2022  08:03
Полина Шевчук

В Татарстане остаются подтопленными два участка автодорог

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В Республике Татарстан продолжается ежедневный мониторинг гидрологической обстановки.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, на Куйбышевском водохранилище уровень воды у 
Верхнего Услона упал на 9 см и остановился на отметке 52,58 м.

У Челнов на Нижнекамском водохранилище уровень воды за сутки слегка подрос – плюс 4 см. Но до опасного уровня в 65,9 и еще порядка трех метров.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС вода ушла сразу на 27 см – уровень составляет 54,44 м.

Акватория Куйбышевского водохранилища полностью очистилась от льда. На части Нижнекамского водохранилища продолжается редкий дрейф льда. 

Подтопленными остаются два участка дорог – у сел Качелино и Екатериновка. В обоих случаях высота перелива не более 10 см.


 

#подтопление дороги #МЧС РТ
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