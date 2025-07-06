В Татарстане остаются неизвестными владельцы почти 800 учтенных объектов недвижимости

В Татарстане продолжается масштабная работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (в соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2020 года №518-ФЗ). В Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также снимаются с кадастрового учета объекты, прекратившие по разным причинам свое существование, напоминает пресс-служба Росреестра по РТ.

По данным ведомства, начиная с середины 2021 года – начала реализации закона – в республике проведена работа в отношении 694,4 тыс. объектов недвижимости. Почти во всех районах работы завершены или близки к завершению.

Остаются без сведений о правообладателях 770 объектов, что составляет 0,1%. Большинство из них, 709, расположены в Казани. Всего в столице РТ за время действия закона о выявлении правообладателей отработано 125,7 тыс. объектов недвижимости (99,4%).



«Напомню, что еще в 2021 году доля объектов Казани без зарегистрированных прав составляла 18% от общереспубликанского показателя. Сейчас их осталось 709 из почти 126 тыс. Мы достигли большого прогресса за четыре года, и это не просто статистика, а реальный вклад в повышение инвестиционной привлекательности столицы Татарстана. Работа в этом направлении будет продолжена до полного завершения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», – рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.

«Федеральный закон о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов действует четыре года. За это время на территории Татарстана благодаря активному взаимодействию участников процесса – органов госвласти и местного самоуправления – удалось выполнить данную работу на 99,9%. Таким образом, на сегодняшний день выявлено около 155 тыс. правообладателей, зарегистрировано более 127 тыс. прав на ранее учтенные объекты недвижимости, снято с кадастрового учета (как несуществующие или дублирующие друг друга) порядка 375 тыс. объектов», – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Андрей Парамонов.

«В целом полнота и актуальность данных ЕГРН положительно влияют на социально-экономическое развитие региона и его инвестиционный климат, а также обеспечивает защиту прав собственников при реализации инфраструктурных проектов», – добавил он.

В отношении объекта недвижимости необходимо проводить мероприятия по выявлению его правообладателя при соблюдении одновременно следующих условий:

– объект недвижимости является ранее учтенным;

– права на объект недвижимости возникли и правоустанавливающие документы на него или документы, удостоверяющие права на него, оформлены до 31 января 1998 года (то есть до дня вступления в силу федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

– такие права не зарегистрированы в ЕГРН.

Мероприятия по формированию полного и точного реестра недвижимости проводятся в рамках Национальной системы пространственных данных, напомнили в Росреестре.