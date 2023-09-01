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В Татарстане осталось убрать 3% площадей под зерновыми
Уборочная кампания в Татарстане близится к завершению. Работы выполнены на 97%, или 1,4 млн га, площадей. Об этом на совещании, проведенном Раисом РТ Рустамом Миннихановым, заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.
По его данным, намолочено 3,638 млн тонн зерна с урожайностью 26 центнеров с гектара. В 15 районах уборка завершена, однако в некоторых муниципалитетах, наоборот, процент выполнения работ не достигает 90%. На сегодня на корню остается 23 тыс. га яровой пшеницы и 18 тыс. га гречихи. Ожидается, что с этих площадей будет собрано около 80 тыс. тонн зерна.
Продолжается обмолот масличных культур — рапса и горчицы. Первый убран с территории 78 тыс. га, вторая — 29,8 тыс. га. Процент выполнения работ составляет 57% и 68% соответственно. В восьми районах ведется уборка картофеля: Арском, Чистопольском, Буинском, Нижнекамском, Дрожжановском, Бугульминском, Мензелинском и Лаишевском. Накопано 9,5 тыс. тонн клубней с 308 га территории (6%). Самая высокая урожайность отмечена в агрофирмах «Чистопольская», «Нармонка» и КФХ «Давлетов»: 382, 314 и 353 ц/га соответственно.
В четырех муниципалитетах — Заинском, Муслюмовском, Сармановском и Тукаевском районе — стартовала уборка свеклы.
Ведется и посадка озимых. К 1 сентября засеяно 362 тыс., или 69%, от озимого клина. Первыми завершили работы хозяйства Атнинского района.
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