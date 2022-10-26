news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
26 октября 2022  01:16

В Татарстане осталось перевести в электронный вид 93 социально значимые услуги

news_top_970_100

В Татарстане в этом году 107 государственных и муниципальных услуг было переведено в электронный вид, осталось перевести всего 93 услуги. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры РТ Рустам Хидиятуллин на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«В прошлом году завершили перевод 125 наиболее массовых и востребованных социальных услуг в электронный вид. Президентом Татарстана поставлена задача по переводу всех оставшихся услуг, оказываемых на территории республики, в электронный вид до конца года», – рассказал докладчик.

Он добавил, что по поручению Президента России Владимира Путина с 2023 года все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги должны быть в электронном виде.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100