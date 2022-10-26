В Татарстане осталось перевести в электронный вид 93 социально значимые услуги

В Татарстане в этом году 107 государственных и муниципальных услуг было переведено в электронный вид, осталось перевести всего 93 услуги. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры РТ Рустам Хидиятуллин на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«В прошлом году завершили перевод 125 наиболее массовых и востребованных социальных услуг в электронный вид. Президентом Татарстана поставлена задача по переводу всех оставшихся услуг, оказываемых на территории республики, в электронный вид до конца года», – рассказал докладчик.

Он добавил, что по поручению Президента России Владимира Путина с 2023 года все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги должны быть в электронном виде.